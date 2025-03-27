Kocaeli'nde apartmanda yangın çıktı
Derince ilçesinde, 7 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangından etkilenen 2'si çocuk toplam 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nde korkutan yangın...
Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'taki site içerisinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında, yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek 6'ncı kattaki daireye de sıçradı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
10 KİŞİ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi merdivenli araçla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 dairede hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.