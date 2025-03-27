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Kocaeli'nde apartmanda yangın çıktı

Derince ilçesinde, 7 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangından etkilenen 2'si çocuk toplam 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 27.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Kocaeli'nde apartmanda yangın çıktı
Kocaeli'nde korkutan yangın...

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'taki site içerisinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında, yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek 6'ncı kattaki daireye de sıçradı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi merdivenli araçla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kocaeli'nde apartmanda yangın çıktı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 dairede hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.