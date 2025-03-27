CHP'li çapkın başkandan yeni skandal! Kadın görevliyle sarmaş dolaş görüntülenmişti

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Alaattin Köseler'in CHP'den Beykoz Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Bilgehan Murat Miniç de belediye başkan yardımcısı olarak göreve başladı.Miniç'in bu dönemde Beykoz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde özel güvenlik olarak çalışan Belgin D. ile samimi ve ast-üst ilişkisine sığmayan görüntüleri ortaya çıktı.Ocak ayında ise görüntüler sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı ve Bilgehan Murat Miniç'in eşine de iddiaya göre mesaj yoluyla bu görüntüler iletildi. Ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yarattı.Yaşananlar üzerine Bilgehan Murat Miniç, görüntüleri yaymakla suçladığı Veli Gümüş, Metin Ülgey ile E.A., D.B., S.A ve N.D.'den şikayetçi oldu.Şikâyet üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından da Miniç, E.A., D.B., S.A ve N.D.'nin sürekli görev yerini değiştirdi.Yolsuzluk operasyonu nedeniyle Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından 10 Mart'ta yapılan seçimde CHP İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediyesi'nin yeni belediye başkan vekili seçildi.Gürzel de Bilgehan Murat Miniç'i önemli müdürlükleri sorumluluğuna vererek belediye başkan yardımcısı yapılırken belediye içinde adeta gölge belediye başkanı oldu.Belediye içinde adeta bölge belediye başkanı olarak isimlendirilen Miniç'in de ilk icraatı kendisi ve özel güvenlik arasındaki samimi görüntüleri yaymakla suçladığı E.A., D.B., S.A ve N.D'yi işten çıkartmak oldu.4 kişinin işten çıkarılma gerekçesi olarak ise 'Görevi savsaklamak ve mala zarar vermek' suçlaması yer aldı.Bilgehan Murat Miniç ile özel güvenlik olan Belgin D.'nin samimi ve alt-üst ilişkisine sığmayan görüntülerinin Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki güvenlik kameralarına ait olmasına rağmen işten çıkartılan 4 kişinin bu kültür merkezinde hiç çalışmadıkları E.A., D.B., S.A ve N.D'nin belediye binasında çalıştıkları belirtildi.