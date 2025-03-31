Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki! '“Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır. İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, "İnsanlık İttifakı" bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.