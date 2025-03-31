Bilim insanları dahi tanımlayamadı! Mars'ta kayda alındı

Bilim dünyası Mars'ta gizemli bir keşfe daha imza attı. Amerikan Uzay Dairesi NASA'ya ait Perseverance isim gezgin keşif aracı, Kızıl Gezegen'deki Jezero Krateri'nin kenarındaki Witch Hazel Tepesi'nin alt yamaçlarında bulunan Broom Point'te ilerlerken, kurbağa yumurtası gibi köpüren ve tuhaf görünen bir kaya ile karşılaştı.Her biri bir milimetre veya daha fazla genişlikte olan yüzlerce küçük, koyu gri küre, bir araya toplanmış şekilde bir formasyon oluşturan kayaları araştırma ekibi 'şoke edici' olarak tanımladı. Bilim insanları St. Pauls Bay adını verdikleri kaya topluluğunun bir benzerinin bulunmayan kayaların neyden yapıldığının, nasıl oluştuğunun ve oraya nasıl geldiğinin ise tamamen bir gizem olduğunu belirtti.Açıklamada St. Pauls Bay'in oluşum mekanizmasını belirlemenin şu anda imkansız olduğu belirtilirken 'Bunun nedeni, 'yüzen kaya' olarak bilinen bir kaya olmasıdır. Bir şekilde orijinal konumundan taşınmış, ana kayanın üzerinde 'yüzen' bir kaya. St. Pauls Bay'in nereden geldiğini bilmediğimiz için, oluştuğu bağlam da bilinmiyor. Bu, minik kürelerden oluşan garip kümeyi ateşin mi yoksa suyun mu sonucu oluşturduğunu belirlemek, hayati önem taşıyan bir bilgi' denildi.