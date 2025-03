İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

11 ayın sultanı Ramazan'nın uğurlanmasıyla bayram coşkusu yaşanmaya başladı.Sabahın erken saatlerinde ülkenin dört bir yanında, vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.Bayramın ilk gününde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bayram namazını memleketi Konya'da kıldı.Bayram namazı sonrası basın açıklamasında bulunan Yerlikaya şunları söyledi:Evet, değerli basın mensupları, bugün Ramazan Bayramı, bütün aziz Konyalılarımızın, sevgili hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Evvel emirde güzel Konya'mızın, güzel ülkemizin, bütün gönül coğrafyamızın, bütün inananların mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayram inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için, barış, kardeşlik, huzur, afiyetler getirsin diye kalben dua ediyorum.Bayram sevincini belirtirken iyi dileklerde bulunan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:Değerli kardeşlerim, bayramlamamızı kıldık. Cemaatimizle bayramlaştık. On bir ayın sultanını uğurladık. Şükürler olsun ki sağlıkla, afiyetle, huzurla Cenabı Allah bizi bu bayram gününe kavuşturdu. Duaların kabul olduğu gün, çok ama çok özel bir gün, bu bayram sevinç günü, coşku günü, küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü perçinlendiği günlerdir.Dolayısıyla bizler hepimiz bu bayramı fırsat bilerek eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmak, daha da amiyane tabirle kalplerimize cila çekmek. Büyüklerimizden hep öyle işitirdi küçükken, bu Konya'da.Dolayısıyla her fırsatta bayramları birlik beraberlik, kucaklaşma, birbirimizi dünya için değil, birbirimizi hesabı değil, birbirimizi yürekten kalpten Allah için sevdiğimizi izah ettiğimiz ifade ettiğimiz günlerdir; en güzel şekilde kıymetlendirmeyi, değerlendirmeyi bizlere, sizlere ve bütün gönül coğrafyamıza nasip etsin diyorum.Bayram mesajlarını iletirken Filistin, Gazze ve Suriye'deki insanları da unutmayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:Söz gönül coğrafyamızdan açılmışken biz bu bayram sevincini yaşıyoruz, şükrediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de dünyanın her neresinde olursa olsun eğer zulme uğrayan, sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimize dua diyoruz.Ya Rabbi bu Ramazan Bayramı'na hürmeten, bu edilen dualara hürmeten bu kardeşlerimizi felaha, kurtuluşa erdir eriştir Ya Rabbi diyoruz ve ben bu kıymetli basın mensuplarımızın da sizlerin şahsında hep aziz milletimizde bizleri ekranlarda buluşturan, bizim sözlerimizi, gönülden sözlerimizi milletimize paylaşmaya vesile eden kıymetli basın mensuplarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Evet, bayramınız mübarek olsun arkadaşlar.