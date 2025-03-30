Ulaştırma Bakanı duyurdu: Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor

Ankara ile Diyarbakır arasında turizm odaklı bir yolculuk başlıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan'da yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu.Bakan Uraloğlu'nun müjdeyi verdiği yazılı açıklamada, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan 2025'te Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağı bilgisi yer aldı.Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan- 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, 'Ankara'dan cuma günleri, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirlerarası kültürel etkileşim artacak' dedi.Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek trenin, Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti. Uraloğlu, 'Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Diyarbakır'a varış saati ise 16.23 olarak planlandı. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan saat 12.30'da hareket edecek trenimiz Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak.Ankara'ya tahmini varış saati ise 15.52 olacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak' açıklamasında bulundu.Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, 'Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi, kültürün raylarla buluştuğu bir proje' ifadelerini kullandı.Biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabiliyor.