Vatandaşı aldatan ilanlara son! Yeni doğrulama sistemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme ile yetki belgesi olmayan oto galeriler elektronik platformlarda ve sosyal medyada ilan veremeyecek. İkinci el otomotiv sektöründeki kayıt dışı ticareti, sahte ilanları ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla geliştirilen sistem, bireysel satıcıları ve işletmeleri kapsayacak.EİDS kapsamında ilan verenlerin kimliği doğrulanacak ve araç ilanlarında plaka bilgisi zorunlu olacak. 1 Nisan itibarıyla 2023, 2024 ve 2025 model araçlar için yetki doğrulama şartı getirildi. Tüm taşıtlar için yetki doğrulama zorunluluğu 2 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.Yetki belgesi olmayan kişiler, e-Devlet üzerinden yetki almadıkları sürece ilan veremeyecek. Bakanlık, bu uygulama ile sahte hesaplar üzerinden yapılan satışları ve aynı aracın birden fazla ilanla listelenmesini engellemeyi amaçlıyor.Ticaret Bakanlığı, Emlak İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) 7 Nisan'dan itibaren satılık konut ve iş yeri ilanları için de zorunlu hale getiriyor. Yeni sistem ile yalnızca mülk sahipleri veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş kişiler ilan verebilecek.İlan süresi dolduğunda sistem otomatik olarak ilana erişimi durduracak. Yetkinin süresi dolduğunda ilan verenin tekrar sorgusu olumsuz sonuçlanırsa, ilan otomatik olarak yayından kaldırılacak.Ayrıca ilanlarda araç markası, model yılı ve ilan süresi gibi bazı bilgiler değiştirilemeyecek. Bu sayede tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.