Batı’dan yardım dilenmeyi sürdürdü! Siyasi mandacı Özel'in yeni durağı Almanlar oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. İngilizlerden destek isteyen Özel şimdi de DW'ye konuşarak Türkiye'yi Almanlara şikayet etti.İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında, hem yolsuzluk hem de 'kent uzlaşısı' kapsamında iki ayrı soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.Her fırsatta Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır alan CHP zihniyeti, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek herkesin bildiği Türkiye karşıtı tutumunu yeniden hortlattı. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun düzeniyle ilgili tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türk halkından kopuk olduğunu gösterdi.İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. Yerli ve milli olmadıkları bir kez daha ortaya çıkan CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi, ardı ardına dünya medyasına demeçler verdi.İlk olarak CNN International'a konuşan Özel, ardından BBC'ye verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğini söylemişti.BBC'ye röportaj veren Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e adeta yalvararak 'terk edilmişlik hissediyoruz. Bu nasıl dostluk?' dedi.Özel şimdi de Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye (DW) yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının derhal serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasını isteyen Özel, 'Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan kaçar mı?' ifadelerini kullandı.Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:'İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız.'Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu:'Google Maps yoğunluk haritalarında boykot ettiğimiz yerlerde azalma olduğunu görüyoruz. Bu ideolojik bir çağrı değil, iktidar yanlısı bazı firmaların protestosu. Direnişimizi görmeyenlerin ekonomik kuruluşlarını hedef alıyoruz ve bu ciddi sonuç veriyor. Devam edeceğiz.'9. Milli İrade İftarı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel başkanı Özgür Özel'e sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan, 'Resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor.' dedi.