Tarifi iki asır öncesine dayanıyor! Bu tatlının içinde kül var

Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılırken, 200 yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.Kaybolmaya yüz tutmuş bu tatlı türünü gün yüzüne çıkarıp ürün zincirine bir yıl önce kattıklarını belirten Şükran Bozkurt, 'Hazırlanışı diğer baklavalarla hemen hemen aynı gibi. Tek farkı suyuna kül ekliyoruz. Bununla birlikte bol cevizli, tereyağlı muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor' dedi. Lezzetiyle beğenilen bu tatlının satışının yüzleri güldürdüğüne değinen Bozkurt, ramazan ayında en fazla sipariş edilen tatlıların başında geldiğini söyledi.95 yaşına dayanan annesinden çocukluk yıllarında küllü baklava yapımını öğrendiğini hatırlatan Fatma Hatipoğlu da, 'Küllü suyla çamaşırda yıkanırdı. Baklavaya da katılırdı. Küllü su tatlıya gevreklik kazandırıyor. Hamuru pişince kıtır kıtır oluyor' diye konuştu.Küllü baklavayı limon suyu, süt ve yoğurt katmadan hazırladıklarını vurgulayan Canan Öztürk ise müşterilerden gelen talep üzerine küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını söyledi.