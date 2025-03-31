Tarifi iki asır öncesine dayanıyor! Bu tatlının içinde kül var
Amasya'da tarifi iki asır öncesine dayanan küllü baklavaya talep giderek artıyor. Tatlının yapımında odun ateşinin külü kullanılıyor.
Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılırken, 200 yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.
'HAZIRLANIŞI DİĞER BAKLAVALARLA AYNI GİBİ'
Kaybolmaya yüz tutmuş bu tatlı türünü gün yüzüne çıkarıp ürün zincirine bir yıl önce kattıklarını belirten Şükran Bozkurt, 'Hazırlanışı diğer baklavalarla hemen hemen aynı gibi. Tek farkı suyuna kül ekliyoruz. Bununla birlikte bol cevizli, tereyağlı muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor' dedi. Lezzetiyle beğenilen bu tatlının satışının yüzleri güldürdüğüne değinen Bozkurt, ramazan ayında en fazla sipariş edilen tatlıların başında geldiğini söyledi.
'KÜLLÜ SU TATLIYA GEVREKLİK KAZANDIRIYOR'
95 yaşına dayanan annesinden çocukluk yıllarında küllü baklava yapımını öğrendiğini hatırlatan Fatma Hatipoğlu da, 'Küllü suyla çamaşırda yıkanırdı. Baklavaya da katılırdı. Küllü su tatlıya gevreklik kazandırıyor. Hamuru pişince kıtır kıtır oluyor' diye konuştu.
DİĞER TATLILARDA DA KULLANILMAYA BAŞLADI
Küllü baklavayı limon suyu, süt ve yoğurt katmadan hazırladıklarını vurgulayan Canan Öztürk ise müşterilerden gelen talep üzerine küllü suyu diğer tatlıların yapımında da kullanmaya başladıklarını söyledi.