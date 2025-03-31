Siyonist rejimin kirli hesabı! İsrail’in Gazze planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'devralacağını' ve buraya 'sahip olacağını' söylemişti.Trump'ın Gazze planının ardından Netanyahu bu konuda adımlar atılacağını bildirmişti. Bu adımlardan biri olarak İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart'ta yapılan Güvenlik Kabinesi Toplantısı'nda, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığını duyurmuştu.CNN'e röportaj veren bazı İsrailli eski ulusal güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun son adımlarını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.Eski İsrail ulusal güvenlik yetkilileri, Netanyahu'nun usta bir stratejist değil, usta bir taklitçi olduğunu söyledi. Yetkililer, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları sırasında makamını korumak için fırsatları değerlendirdiğini ve İsrail'de hayal edilemeyecek güçlere ulaştığını bildirdi.Üst düzey bir askeri yetkili, Netanyahu'nun Hamas'a karşı 'tam zafer' istediğini ancak bu hedefin bir slogandan veya 'halkın gözünü boyamaktan' ibaret olduğunu ifade etti.Bir zamanlar ordunun operasyon departmanına başkanlık etmiş Emekli İsrailli General Israel Ziv, Tel Aviv'in Gazze planı hakkında şunları söyledi: 'Büyük sorun hükümetin kendisinde. Gazze'deki amaçları belli değil. Hükümetin gerçekten ne istediği belli değil.'Başbakanlık Ofisi'ndeki Terörle Mücadele Bürosu'nun eski müdürü Nitzan Nuriel, Gazze halkının tehcir edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması hakkında 'Bu saçmalık, ciddiye almayın. Yeni birimin onaylanması, İsrailli aşırılıkçılara ve Trump'a bir mesaj vermekten öte bir amaç taşımadığını belirtti.Nuriel, Gazze için en olası planın işgalin uzatılması ve İsrailli bir askeri valinin bölgeye atanması olduğunu bildirdi.Nuriel, 'Bu iyi bir fikir mi? Sanmıyorum. Ancak politik olarak, bu hükümetin seçeneklerinden biri. Bu yüzden dört beş ay boyunca Gazze'ye saldırılar göreceğiz. Sonunda, tüm o toprakları kontrol edeceğiz ve yönetmeye başlayacağız' ifadelerini kullandı.