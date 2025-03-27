Berkin Usta Kimdir? Nerelidir? Hayatını Kaybeden Milli Kayakçı Nasıl Vefat Etti? İşte Türkiye’yi Olimpiyatlarda Temsil Eden Milli Kayakçının Hayatı…

Berkin Usta Kimdir?

Berkin Usta Kaç Yaşındaydı?

Berkin Usta Hangi Üniversitede Okuyordu?

Berkin Usta Türkiye'yi Nerelerde Temsil Etti?

Berkin Usta'nın Kariyerindeki Başarıları

Berkin Usta Nasıl Vefat Etti?

Türk sporunun başarılı isimlerinden biri olan Berkin Usta, alp disiplini kayak branşında Türkiye'yi temsil eden en önemli sporculardan biriydi. 29 Mayıs 2000 doğumlu olan Berkin Usta, çocuk yaşlarda başladığı kayak sporunda ulusal ve uluslararası arenada önemli dereceler elde etti. Ailesi aslen Karslı olan Usta, Bursa'da doğup büyüdü ve babasının yönlendirmesiyle kayağa başladı. Peki, Berkin Usta hangi üniversitede okuyor, kaç yaşında ve Türkiye'yi hangi organizasyonlarda temsil etti? İşte detaylar...Berkin Usta, 29 Mayıs 2000 tarihinde Bursa'da doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren kayak sporuna ilgi duymuştur. Eski milli kayakçı olan babası Yahya Usta'nın yönlendirmesiyle henüz 2,5 yaşında kayak yapmaya başlayan Berkin, kısa sürede yeteneğini göstererek milli takıma kadar yükselmiştir. Kayak sporundaki disiplinli çalışmaları ve başarıları sayesinde uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme şansı yakalamıştır.Berkin Usta, 2024 itibarıyla 24 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen Türkiye'nin en başarılı kayakçılarından biri olarak öne çıkan Usta, spor kariyerine hız kesmeden devam ediyordu.Spor kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Berkin Usta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde eğitimine devam ediyordu. Sporla eğitimi bir arada yürüten milli kayakçı, Türkiye'nin kış sporları alanındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak anılıyordu.Berkin Usta, henüz 11 yaşında milli takıma seçilmiş ve birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etmiştir. İşte Usta'nın katıldığı önemli organizasyonlar:• 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF): Erzurum'da düzenlenen bu turnuvada büyük slalom kategorisinde 21. sırada yer aldı.• 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Türkiye'yi alp disiplini kategorisinde temsil etti. Büyük slalom yarışmasında 43. sırada yer alırken, slalom yarışmasında ise ilk turda elendi.• Türkiye Şampiyonaları ve Uluslararası Yarışmalar: Türkiye şampiyonalarında birçok kez birincilik kazanan Berkin Usta, uluslararası yarışmalarda toplamda 11 madalya elde etti.• 11 yaşında milli takıma seçildi.• Türkiye şampiyonalarında birçok kez birincilik kazandı.• Uluslararası yarışmalarda 11 madalya elde etti.• 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.• Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde yarıştı.Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de 27 Mart 2025 sabahı saat 06:00 sularında meydana gelen yangında, milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Yangın sırasında otelde bulunan diğer konuklar tahliye edilirken, baba-oğul alevlerin arasında kalarak yaşamlarını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.