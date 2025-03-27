Afyonkarahisar'da 9 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Dinar ilçesinde sürücülere yönelik asayiş ve uygulaması yapıldı.Ekipler tarafından durdurulan bir otomobil ile yolcu otobüsündeki şahısların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşkulanan ekipler araç da ve valizlerde arama yaptı.Aramalarda 558 adet uyuşturucu madde, 168 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu madde, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve Hint keneviri tohumu ele geçirdi.Olayın ardından otomobilde bulunanlar ile bagajların sahipleri oldukları belirlenen Ö.K., S.C., M.A.K., M.K., Ö.T., M.K., S.Ö., B.Y. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.