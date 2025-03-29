Tiyatro değil gerçek! Ramazan ayında skandal

Skandallarla gündemden düşmeyen CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bir skandala daha imza attı. Tiyatro ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Beşikçioğlu'nun, belediyeye ait bir kültür merkezinde viski içtiği anlara dair dikkat çekici bir fotoğraf yayıldı. Görüntüler, resmi bir makam odasında kurulan masada viski şişesi ve bardaklarla keyifli anlar yaşayan Beşikçioğlu ve yakın çevresinin yer aldığını gösteriyor. Belediye başkanının kamu binalarında sergilediği bu rahat tavırlar, tepkilere yol açtı. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte, CHP'nin son dönemde sokakları hareketlendiren söylemleriyle çelişen tutumu da yeniden tartışma konusu oldu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkı kışkırtıp sokak olaylarına davet ettiği bir dönemde, partiye mensup bir belediye başkanının böylesine bir görüntü vermesi, kamuoyunda büyük bir çelişki olarak değerlendirildi. 'CHP yönetimi bu görüntüler hakkında ne açıklama yapacak?' sorusu gündeme gelirken, partinin sokakta halkın geçim sıkıntısını dile getirmesi ancak yönetim kademelerinde lüks ve rahat tavırların sergilenmesi, çifte standart eleştirilerini de beraberinde getirdi. Şu ana kadar Beşikçioğlu ve CHP yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmamış olması, merak konusu oldu.Erdal Beşikçioğlu, daha önce de belediyedeki usulsüz atamalar ve dizi projeleriyle gündeme gelmişti. Akrabalarını belediye kadrosuna aldığı iddialarıyla eleştirilen Beşikçioğlu'nun, belediyeye ait iş makinelerini rol aldığı dizide kullandırdığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra, mesai saatleri dışında dizi çekimlerine katılacağını duyurmasına rağmen, belediye başkanlığı görevini aksatarak mesai saatlerinde de çekimlere devam ettiği görülmüştü. Bir kamu görevlisinin asli sorumluluklarını ihmal etmesi, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ediyor.Son olarak, Beşikçioğlu'nun 'Behzat Ç.' dizisinde başrol oynamaya devam edeceği haberleri de eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada, 'Bir kişi aynı anda iki işi birden yürütemez', 'Öncelikle belediye işlerine odaklanmalı' ve 'Oyunculuğa devam edecekse neden belediye başkanı oldu?' gibi yorumlarla tepkiler dile getirildi. Kamu yönetiminde ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonda bulunan Beşikçioğlu'nun, belediye yönetimini ikinci plana iterek oyunculuk kariyerine ağırlık vermesi, halkın kendisine duyduğu güveni de sarsmış durumda.Erdal Beşikçioğlu ve CHP yönetiminin yaşanan bu skandallar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.