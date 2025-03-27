Adana'da mezarlıklar ve parklarda uyuşturucu içen 59 şüpheli yakalandı

Adana'da mezarlıklar ve parklarda uyuşturucu madde kullanan 59 şüpheli narkotim ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilere uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan parklar ve mezarlıklarda uyuşturucu madde kullanımı ihbarları üzerine harekete geçti. Narkotim ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda mezarlıklar ve parklara ani baskınlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda uyuşturucu kullanan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden toplamda 138,04 gram bonzai, 4,66 gram metamfetamin, 11,07 gram esrar ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Yakalanan şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı bildirildi.