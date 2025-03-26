Hastane'de Korkutan Anlar! Bir Anda Alev Aldı...

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangın sebep olduğu yoğun duman sonrası, acil servis ile 200 yataklı B Blok boşaltıldı

Antalya'da korku dolu anlar....Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinden alevler yükseldi.Sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü.Yetişkin ve Çocuk Acil servislerine doğru yayılan yangının sebep olduğu yoğun duman, koridorları kapladı.HASTALAR TAHLİYE EDİLDİÖnce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi.Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı.KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜİhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yangın söndürülürken, bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar sürdüğü bildirildi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemede bulundu.