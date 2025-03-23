Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar ise İzmir'de 21, Denizli'de 23, Muğla'da 19, Afyonkarahisar'da 17 derece ölçülüyor. Yeni haftada sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık bölgede genellikle 15 ile 20 derece arasında ölçülüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların yer yer 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Bölgenin batısında sıcaklık 15 ile 20 derece aralığında ölçülürken doğu kesimlerinde 5 ile 10 derece aralığında seyrediyor.Karadeniz Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Bolu'da 18, Samsun'da 12, Trabzon'da 11 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında parçalı bulutlu, kuzey ve güneyinde bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık Kars'ta 1, Malatya'da 11, Hakkari'de 7 derece ölçülüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyorGüneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Gaziantep ve Adıyaman'da 16, Diyarbakır'da 13, Şanlıurfa'da 15 derece ölçülüyor.