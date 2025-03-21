Bakan Fidan'dan ateşkes mesajı! 'Ümidimiz barışa yönelik sürecin başlamasıdır'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve iş birliğinin artırılması yer aldı. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.Bakan Fidan, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerine değinerek, 'Biz katıldığımız toplantılarda Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Avrupa'nın güvenliğine, istikrarına ve refahına önemli katkılarda bulunabileceğini hep söyledik. Avrupa Birliği'nin de stratejik pusulasını kalibre etmesini bekliyoruz. Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye-AB ilişkilerinin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının ortak menfaatimiz için elzem olduğuna inanıyoruz.' ifadelerini kullandıUkrayna'da barışın sağlanması konusuna da değinen Bakan Fidan, 'Tarafların ateşkese yönelik adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürecin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümidimiz tam ve kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı barışa yönelik sürecin başlamasıdır. Bu yöndeki çabalarımızı ve temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.Bakan Fidan Suriye'nin yeniden inşası ve güncel gelişmeler hakkında ise, 'Suriye'de barış ve istikrar çabalarını baltalayan provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ulusal Diyalog Konferansı ardından anayasa bildirgesi yayınlandı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini esas alan bu belge ayrılıkçı hareketleri reddetmektedir. Aynı zamanda herkes için eşit vatandaşlık hakkını da garanti hakkına almaktadır. Şam'daki yeni yönetimin ülkede barış ve istikrarı sağlayacak kapasiteye ulaşması gerekmekte.' ifadelerini kullandı.Bakan Fidan konuşmasına şu sözlerle devam etti:'Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerekmektedir. İsrail ateşkes anlaşmasını Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek bozdu. Son günlerde yüzlerce Filistinliyi şehit ederek soykırıma yeniden başladı. Netanyahu'nun gündeminde barış, istikrar, uluslararası hukuk veya insani değerler yok. İsrail'in amacı Filistin halkını sindirmek ve Filistin'i boşaltmaktır.'