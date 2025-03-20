20.⁠ ⁠Memorial Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Başvuruları Başladı

Sanatın iyileştirici gücüne inanan ve bu gücün tedavi süreçlerine entegrasyonunu destekleyen Memorial Sağlık Grubu, 2005 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nın 20.’sini gerçekleştiriyor. Her yıl farklı bir tema ile organize edilen ve tüm dünya çocuklarına açık olan yarışmanın bu yılki konusu "Hayalimdeki Doktor" olarak belirlendi.

Memorial Sağlık Grubu’nun bu yıl 20. yaşını kutlayan geleneksel uluslararası çocuk resim yarışması, "Hayalimdeki Doktor" teması ile çocukların sağlık alanındaki farkındalığını arttırmayı, doktorlara olan bakış açılarını sanatsal bir çalışma ile ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen yarışma, çocukların yarışma heyecanına ortak olurken sanata olan ilgilerini de destekliyor. Yarışmaya, pastel boya kullanarak hazırlanacak resimler ile 10 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.



Kazanan eserler sergilenecek



Çocukların yarışma heyecanını tüm yıla yaymak amacıyla, dereceye giren resimler Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde bir yıl boyunca sergilenecek.



Yarışma takvimi ve ödüller



Çocuklar resimlerini 10 Mayıs 2025 tarihine kadar Memorial Ataşehir, Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle ve Kayseri hastanelerine elden ya da posta yoluyla ulaştırabilecekler. Yarışmanın kazananları ise ilerleyen tarihlerde web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Kazananların ödülleri ise şöyle sıralanıyor:



Birinciye: Bisiklet

İkinciye: Vestel V Tab Z1 A 64GB 10.1'' IPS Tablet

Üçüncüye: Vestel Akıllı Saat 2 Max Kırmızı

Dördüncüye: Desibel K550 Bluetooth Kulaklık

Mansiyon: Akademi Çocuk Eğitim Seti

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.memorial.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.



Başvuru Koşulları



1.⁠ ⁠Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.



2.⁠ ⁠Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kağıdına, pastel boya ile yapılacaktır.



3.⁠ ⁠Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.



4.⁠ ⁠Yarışmaya katılan resimler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Sadece dereceye giren eserler 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda eser sahiplerine verilebilir.



5.⁠ ⁠Kazananlar 30 Mayıs Cuma günü www.memorial.com.tr ’den duyurulacaktır.