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Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 19.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:00 / Editör: Edin Uslu
Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıElazığ’da güney çevre yolunda, 20 AET 568 plakalı otomobil ile 47 KA 301 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

3 YARALI HASATANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı