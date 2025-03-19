Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da güney çevre yolunda, 20 AET 568 plakalı otomobil ile 47 KA 301 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Kazada 3 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.