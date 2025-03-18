YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri belli oldu!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Üniversiteye girebilmek için yoğun bir şekilde hazırlık yapan adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav tarihleri ne zaman? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ve 2025 yılına ait TYT, AYT ve YDT tarihleri...

2025 YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üç aşamadan oluşuyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Geç başvuru süreci, 11 Mart Salı günü başlamış ve 13 Mart Perşembe günü sona ermişti. Geç başvuru işlemlerinin bitmesiyle birlikte, YKS'nin tarihi de merak konusu oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimiyle, TYT, AYT ve YDT'nin tarihleri ve saatleri...YKS GEÇ BAŞVURULARI SONA ERDİÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru dönemi 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında sona erdi.YKS 2025 NE ZAMAN?ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.İşte 2025 ÖSYM takvimine göre sınav tarihleri;Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.