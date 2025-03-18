Kars'ta cezaevi firarilerine operasyon

Kars’ta kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması üzerine geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen çalışmalarda, tespit edilen firariler tespit edildi.Haklarında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 2 kişi, ekipler tarafından izlemeye alındı.Şüphelilerin ücra bir köyde saklandığı belirlendi.Köydeki adrese yapılan baskınla şüpheliler saklandıkları yerde yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.