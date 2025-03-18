Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın

Andırın ilçesindeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi'ndeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında akşam saatlerinde yangın çıktı.Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.EKİPLER SEVK EDİLDİYangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.KONTROL ALTINA ALINDIKısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.EVDE KİMSE YOKTUYangın sırasında cami imamının iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.