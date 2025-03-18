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Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın

Andırın ilçesindeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Ekleme: 18.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:55 / Editör: Atilla Özbir
Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangınKahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi'ndeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

EVDE KİMSE YOKTU

Yangın sırasında cami imamının iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta cami lojmanında korkutan yangın