Beyaz far cezası yürürlüğe girdi mi? Kullananlara ağır ceza geliyor

Beyaz far cezası, sürüş güvenliğini artırmayı ve sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen uygunsuz far kullanımı için getirildi. Arabalarında beyaz far, xenon far olan araç sahipleri, beyaz far yasağı yürürlüğe girip girmediğini merak ediyor.

Beyaz far yasağı, trafik standartlarına uygun, sürücüleri ve yayaları rahatsız etmeyen far kullanımı nedeniyle gündemde. Beyaz far kullanımı nedeniyle görüşleri olumsuz etkilenen sürücüler, sosyal medyada beyaz far kullanımı yasaklansın şeklinde konu başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı konuya dair çalışmalarını başlattı.Son zamanlarda trafikte karşı yönden gelen araçların farlarının aşırı parlak olması, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oluyordu. Sürücülerin şikayet ettiği konulardan biri olan beyaz far kullanımı, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle yasaklanıyor. Fakat henüz yürürlüğe girmedi.Sürüş güvenliğini artırmayı ve diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen uygunsuz far kullanımını engellemeyi amaçlayan beyaz far yasağının bu yıl içinde başlatılması bekleniyor.2025 yılı itibarıyla, fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan sürücülere 9.267 TL para cezası uygulanacak ve farlarını değiştirmeyen araçlar trafikten men edilecek.