Siyonist zulme isyan büyüyor! Binlerce kişi ABD sokaklarında eylem yaptı

ABD'de İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren öğrencilerin tutuklaması ve sınır dışı edilmesine yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Birçok kentte, farklı milletten ve inançtan insanlar bir araya gelerek söz konusu tutuklamalara karşı protesto gösterileri düzenliyor.Columbia Üniversitesi öğrenci aktivisti Mahmud Halil'in geçen yıl öğrenciyken katıldığı protestolar nedeniyle göçmenlik yetkilileri tarafından tutuklanmasının ardından Trump yönetimi ile öğrenci hareketleri arasında göç politikası konusunda yaşanan gerginliğin artması üzerine bu hafta sonu ABD çapında protestolar yapıldı.Önceki gün binlerce kişi başkent Washington DC'de ve New York'ta bir araya gelerek siyonist İsrail'in Gazze'de aylarca yaptığı barbarlığa karşı Filistin'e destek veren öğrencilerin tutuklanmasına tepki göstermek için protesto gösterileri düzenledi.Dün de Boston, Phoenix, Charlotte, Oklahoma City, Miami ve Indianapolis gibi kentlerde düzenlenen protetsolarda Halill ve diğer öğrencilerin serbest bırakılması istendi.Washington DC'de göstericiler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi' nin (ICE) binası yakınlarında bir araya geldi.Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını protesto eden göstericiler, 'Özgür Filistin', 'Mahmud Halil'i serbest bırakın' yazılı dövizler taşıdı.Göstericiler, 'Tüm öğrencileri serbest bırakın' gibi sloganlar attı. New York'ta da yüzlerce gösterici, Times Meydanı'ndan Columbus Circle'a yürüdü.Göstericilerden biri, 'Mahmud Halil'e yönelik saldırılar, bir kişiye özel değil. Bunlar, adalet için konuşmaya ve destek vermeye cesaret eden herkese yönelik saldırılardır' ifadelerini kullandı.Terör devleti İsrail, ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana İnsani yardım malzemelerinin girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılara da devam ediyor.On binlerce Filistinli zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışırken İsrail güçleri sivilleri hedef alıyor. Dün, Cuhr ed-Diyk bölgesindeki bir grup Filistinliye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.İsrail ordusu önceki gün de Beit Lahiya'ya düzenlediği saldırıda 8'i yardım görevlisi ve biri çocuk olmak üzere 12 kişiyi katletmişti.