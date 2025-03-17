CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünün de bulunduğu bölgede, mevcut 20 kilometrelik su hattı, artan nüfus ve altyapı eksiklikleri nedeniyle yükü kaldıramaz hale gelince, eskiyen borularda sık sık arızalar meydana gelmeye başladı.Hatlardaki yetersizliği ve sorunları gidermek isteyen önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve ekibi, yaklaşık 20 kilometrelik yeni bir su hattı yapmak üzere harekete geçti.Gerekli kaynağı da sağlayan Yılmaz, yerel seçimlerden kısa bir süre önce ihaleye çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın ilk icraatlarından biri ise bu ihaleyi iptal etti.Çözülemeyen sorun ise aradan geçen 11 ayın ardından daha da arttı. Hatta, kesintilerden bıkan kampüsteki KYK yurdunda kalan 5 bin 500 öğrenci, geçen ay gece yarısı düzenlediği protesto eylemiyle, akmayan sulara tepki gösterdi.Ancak Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, çözüm üretmek yerine su kesintisinin sorumluluğunu üniversitenin depolarına ve pompalarına yüklemeye çalıştı. Ancak sorunun yetersiz altyapı olduğu ortaya çıktı.Tüm bu yaşananların ardından CHP'li Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın, aynı iş için meclisten 200 Milyonluk kredi borçlanma yetkisi aldı. Önceki ihalenin iptal edilmesiyle sorunun çözümü 11 ay gecikirken, 90 milyon TL'ye yapılacak iş ise şimdi 200 milyon TL'ye yapılacak.AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sağay, 'Çağış Kampüsü'ndeki sorunu çözmek için gereken finans kaynağını bulmuştuk.O dönemde İller Bankası'ndan kredi alınacaktı. Biz içme suyu hattı inşaatıyla ilgili ihaleyi yapmıştık, Ahmet Akın gelince tüm ihaleleri iptal etti. O zaman 90 milyon liraya mal olacak iş, şimdi 200 milyon lirayı buldu' dedi.