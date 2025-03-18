Bayramdan sonra değişecek! ATM sistemlerinde yeni dönem Bayram sonrası yürürlüğe grecek olan yen düzenleme le brlkte ATM'lerden para çekme şlemlernde değişiklikler olacak. ATM sistemlerinde yeni döneme hazırlık devam ediyor.Ramazan Bayramı sonrasında bankacılık sektöründe atılacak yeni adımlar araştırılıyor.Bayramdan sonra yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte ATM ile gerçekleştirilen günlük para çekimi limitlerinde değişiklik olacak. İki bayram arasında yapılacağı tahmin edilen değişiklikle birlikte çok sayıda özel banka, günlü kartlı para çekim limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlamıştı. Yeni değişiklikle birlikte limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine çıkması bekleniyorATM'lerde gerçekleşecek limit değişiklikleri sadece kartlı para çekme işlemlerinde uygulanacak. QR kod ile yapılan para çekim işlemlerinde herhangi bir değişiklik olacağı tahmin edilmiyor.