Kızıldeniz’de tehlikeli tırmanış: Husilerden misilleme! ABD savaş gemisine çifte saldırı

Kızıldeniz'de savaş çanları çalmaya devam ediyor. ABD ordusu tarafından Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın emriyle Yemen'deki Husilere saldırı başlatılmıştı. ABD ordusu düzenlediği ilk harekatta 53 kişinin ölümüne neden olmuştu.Washington, yaptığı açıklamalarla saldırıların süreceğinin sinyalini verdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti. Hegseth, 'Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek' ifadelerini kullandı.Husiler de gerilimi tırmandıracak benzer açıklamalarda bulundu.Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.Saldırılara misilleme olarak Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı 24 saat içinde ikinci kez vurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi'nin yıl dönümünde 'zulüm ve kibre karşı İslam'ın mücadelesinin devamı olarak' Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.Yemen'e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.Seri, ABD'nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.Gazze'ye yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.