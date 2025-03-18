Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.Adraee, 'Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.' ifadesini kullandı.İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.İsrail'den yapılan açıklamada saldırıların hava saldırılarıyla sınırlı kalmama ihtimalinin olduğu duyuruldu.Saldırılarda en az 308 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Hamas yetkilisi: İsrail tek taraflı olarak ateşkesi sona erdirdi. Netanyahu rehineleri bilinmeyen bir sona terk etti. Saldırılarda Hamas komutanları ve altyapı hedef alındı.