Alzheimer hastalarına umut ışığı! İki baharat hastalığın seyrini değiştirebilir

ABD’nin California eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip, iki farklı baharatın içerisinde bulunan karnosik asit sayesinde Alzheimer hastalarının iyileşebileceğini veya hastalığın ilerlemesinin büyük ölçüde önlenebileceğini tespit etti.

ABD'nin California eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip, Alzheimer hastalarına umut ışığı olacak bir çalışmaya imza attı.Ekip, biberiye ve adaçayının içinde bol miktarda karnosik asit bulunduğunu tespit etti. Karnosik asidin iltihap giderici özelliğe sahip doğal bir bileşen olduğu kaydedildi.Grubun yaptığı çalışma kapsamında, biberiye ve adaçayının içinde bulunan bir bileşen, hastalığı ters yöne çevirebilecek bir tedaviye dönüştürüldü.Ekibin karnosik asit kullanarak oluşturduğu diAcCA isimli ilaç, iltihabı ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda beyindeki öğrenme ve hafızayı destekleyen sağlıklı sinir hücrelerini de geri kazandırdı.İlacın aynı zamanda büyük yan etkilerinin olmadığı kaydedildi.