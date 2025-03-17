Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasında yeni detaylar

Dün Kuzey Makedonya'da korkunç bir olay yaşandı.Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangınında 59 kişi öldü.Yaşanan olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.Kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve içerideki kişi sayısının olması gerekenin en az iki katına çıktığı öğrenildi.Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangını sonrası halk, sorumlulardan hesap sormaya başladı.Ülkenin doğusundaki Kocani kasabasında bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne neden oldu. 155 kişi de yanık, duman soluma ve binanın tek çıkışına doğru panik içinde kaçarken ezilme gibi nedenlerle yaralandı.Ölenler arasında 16 yaşından küçükler de vardı. Ülkede yedi günlük yas ilan edildi.Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Hepimiz şoktayız ve ben de şoktayım; bir anne olarak, bir insan olarak, bir cumhurbaşkanı olarak” dedi.Cumhurbaşkanı şunları ekledi: 'Sorumlu hiç kimse hukuktan, adaletten ve cezadan kaçmamalı. Artık kimsenin masum insanların hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyelim.'İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, yapılan ön incelemede kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine 15 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.Bakan, kulübün içindeki kişi sayısının 250 olan resmi kapasitesinin en az iki katı olduğunu belirterek, “Bu olayda rüşvet ve yolsuzluk olduğuna dair şüphelerimiz var” dedi.Sağlık Bakanı Arben Taravari Pazar günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiğini ve ölü sayısının daha da artabileceğini, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.2 milyonluk ülkeyi sarsan yangın, dünya çapında meydana gelen ölümcül gece kulübü yangınlarının sonuncusu oldu.Yetkililer, tıka basa dolu olan ve kapasitesi iki katına çıkan gece kulübüyle ilgili rüşvet iddialarını araştırdıklarını açıkladı.Kuzey Makedonya hükümeti de bugünden itibaren ülke genelindeki tüm gece kulüpleri ve kabarelerde üç günlük kapsamlı bir denetim yapılmasını emretti.