Windows 11 kullanıcıları şaşkına döndü! Sevilen uygulama kaldırıldı

Microsoft'un Windows için Copilot uygulaması, en son aylık Windows güncellemesi nedeniyle bazı Windows 11 cihazlarından yanlışlıkla kaldırıldı. 11 Mart'ta dağıtılmaya başlanan Patch Tuesday güncellemeleri, Copilot'un görev çubuğundan kaldırılmasına ve sistemden tamamen silinmesine neden oldu.Microsoft, Windows 11'in mart güncellemesine ait destek belgesinde, 'Bazı cihazları etkileyen Microsoft Copilot uygulamasıyla ilgili bir sorunun farkındayız' ifadelerini kullandı. Şirket, sorunu gidermek için bir düzeltme üzerinde çalıştığını belirtti ve etkilenen kullanıcıların Copilot uygulamasını Microsoft Store'dan yeniden yükleyip manuel olarak görev çubuğuna sabitleyebileceğini söyledi.Copilot'un kaldırılması, en son Windows güncellemesinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle olsa da, uygulamayı kullanmak istemeyen bazı Windows 11 kullanıcılarını çok sevindirdi.Microsoft, Windows için Copilot uygulamasını temel bir web uygulamasına dönüştürdükten yaklaşık bir yıl sonra platformun yerel sürümünü kullanıma sunma aşamasında. Yeni Copilot uygulaması geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip ve artık Windows 10'da Cortana ile yapılabildiği gibi konuşarak komut verme özelliğini de içeren bir 'bas-konuş' kısayol tuşu ekleniyor.Microsoft ayrıca Copilot'a ek güncellemeler üzerinde çalışıyor ve söz konusu yenilikleri 4 Nisan'da düzenlenecek özel 50. yıl dönümü etkinliğinde duyuracak. Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, gelecek ay sahneye çıkarak yeni Copilot özelliklerini açıklayacak.