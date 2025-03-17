Depremzedelere net mesaj! 'Evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftar programı öncesi depremde yakınlarını kaybeden çocukların da aralarında olduğu yetimlerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, 'Şunu hiçbir zaman unutmayın, bugüne kadar ellerimiz daima ellerinizde oldu, yüreğimiz hep yüreğinizde oldu. Söz veriyorum; bundan sonra da sizlerin her zor anınızda hep yanınızda olacağız' dedi.Konuşmasında deprem bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum; 'Maraş'ta inşası başlamamış tek bir konut, tek bir iş yeri bırakmadık. Dile kolay, 34 bin yeni yuvayla adeta yeni bir Maraş inşa ettik. Maraş'ın hemen her mahallesinde mutlaka bir projemiz var.Deprem bölgesinin genelinde ise toplam 201 bin 580 konut ve iş yerimizi sizlere teslim ettik. Şimdi bir sözümüz daha var. Kahramanmaraş'ımızda 40 bin yeni konut ve iş yeri daha yapacağız, söz verdiğimiz 74 bin sayısına ulaşacağız. 2025 yılı sonuna kadar deprem bölgemizin tamamında 453 bin yuvamızı bitireceğiz. Kararlıyız, bir ülke büyüklüğüne denk olan tam yarım milyon yuvayı tamamlayacağız, evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.Deprem bölgesinde verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Bugüne kadar sözümüzün eri olduk, işimizin ise ehli olmaya devam edeceğiz. 11 il için gece gündüz demeden çalışacağız.Şunu unutmayın, bu devlet sizin devletiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızdaydı, bundan sonra da daima yanınızda olacak. Yavrularımıza ve annelerimize huzurlu bir gelecek sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Allah'ın izniyle geride yarım kalan tek bir hikaye yarıda kalan tek bir umut bırakmayacağız.