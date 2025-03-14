Ömer Bolat ve İbrahim Yumaklı, Ukrayna'da Yeniden İnşa Gücü toplantısında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; müteahhitlik firmalarının yöneticileriyle birlikte, resmi temaslarda bulunmak ve 'Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Gücü Birinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere 13 Mart 2025'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdi.Türk heyeti, Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna Gagauzlar Birliği Başkanı Vasiliy Keloğlu ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden bu temasla ilgili olarak, 'Bu vesile ile Türkiye olarak, tarihsel ve kültürel bağlarımızın bizleri birleştirdiği Gagauz Türkü soydaşlarımızla her zaman yakın ilişkiler içinde olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha ifade ettik.' ifadelerini kullandı.Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Abdülcemil Kırımoğlu ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Oleksiy Kuleba ve Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval'ın da bulunduğu iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumu, Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkileri ve Kırım ile olan tarihi bağlar ele alındı.Bu ziyaret kapsamında Türk heyeti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.Ayrıca Ukrayna Başbakanı Denis Şimal, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksiy Kuleba, Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile resmi görüşmeler gerçekleştirildi.Ömer Bolat, ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmeleri şöyle aktardı:Sayın Zelenskiy ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türk müteahhitlik firmalarının savaş öncesinde olduğu gibi savaş döneminde de Ukrayna'nın altyapısının güçlendirilmesine yaptığı katkılardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdik. Bu bağlamda iç onay süreci ülkemizde tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna'daki onay sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptık. Tarım alanındaki karşılıklı yatırımlar ve Ukrayna'nın yeniden inşa sürecindeki büyük potansiyele dikkat çektik.Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantımız, firmalarımızın Ukrayna'nın istikrarlı ve müreffeh geleceğine duydukları inancın açık bir göstergesi oldu. Bu bağlamda, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine yönelik bir Görev Gücü Mutabakatı'nın yapılmasında mutabık kaldık.Görev Gücü, 2024 yılında İstanbul'da imzaladığımız “Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücüne İlişkin Uygulama Esasları” doğrultusunda faaliyetlerini sürdürecektir.