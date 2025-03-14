Samsun'da sınır tanımayan hobi: 180 ülke ile haberleşiyor

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan İlyas Çetin, 1987 yılında hobi olarak başladığı telsizcilikte, şu anda, evinde kurduğu istasyon sayesinde Türkiye ve birçok farklı ülkedeki insanlarla sohbet, yardımlaşma ve acil durumlarda iletişim kurduklarını belirtti.Çetin, normal günlerde iletişimin sohbet tarzında geçtiğini ancak, telefonun kullanılmadığı acil durumlarda da her türlü desteği sağladıklarını söyledi.Komşusunun yaşadığı bir acil durumda kurtarıcı olduğunu anlatan Çetin, şu sözleri kullandı:Halk bandı telsiz kullandığım dönemlerde cep telefonları pek yokken komşumuzun oğlunu eşek arısı soktuğu söylendi. Aceleyle çocuğu alıp hastaneye götürdüm. Biraz daha geç kalsa kalbi durabilir demişlerdi. Yine cep telefonunun yaygın olmadığı yıllarda el telsiziyle dolaşırken bir orman yangını olduğunu gördüm.Hemen arkadaşlarıma haber verdim ve bölgeye gelen itfaiye ile yangını söndürdük. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde de bölgeye kurulan istasyon ile haberleşme sağlandı. Amatör telsizcilik bu gibi durumlarda hayat kurtarabiliyor.Hikayesini ve telsizlere ilgisini anlatan İlyas Çetin, şunları söyledi:1987 yılında halk bandı telsizlerle başladım. 1994 yılında ise Samsun'da amatör telsizcilik belgesi alarak devam ettim. Telsizlere merakım 1987 yılında eski bir radyoda gemicilerin telsiz görüşmelerini dinlememle başladı. Sonrasında nereden nasıl görüştüklerini araştırdım ve kendi istasyonumu kurdum.Uluslararası, ulusal ve yerel olarak herkesle iletişime geçebiliyorum. Çok uzak mesafelerle iletişime geçebiliyorum. Bugün teknolojideki gelinen bütün yeniliklerde amatör telsizciliğin imzası var. Amatör telsizciliği herhangi bir maddi çıkar gözetmeden hobi olarak yapıyorum. Birileri bisiklete biner, birileri yürüyüş yapar, birileri avcılık yapar. Benim hobim de amatör telsizcilik.Beni en çok mutlu eden şey ise çok uzaktaki insanlarla haberleşebilmek. Dili, dini farklı olan kişilerle diyalog kurabilmek. Bu hobi, pahalı ve maliyetli. Cihazların hepsi yurt dışından getirildi. Bizim kullandığımız frekanslar düşük frekanslar olduğu için telefonlarda olduğu kadar radyasyona maruz kalmıyoruz. Doğal afet durumlarında GSM operatörlerde kilitlenme olduğu için haberleşme olmuyor, o zaman da amatör telsiz sistemi devreye giriyor.Telsizle yapılan görüşmeler sonrasında insanların birbirlerine QSL kartlar gönderdiklerini söyleyen Çetin, şu ifadeleri kullandı:Teknoloji bu kadar gelişmeden önce QSL kartlar geliyordu. QSL kart, amatör telsizcilerin görüşme sonrası, yapılan görüşmeyi belgelemek amacıyla birbirlerine gönderdikleri karta verilen isimdir.Günümüzde elektronik QSL kartlar da kullanılıyor. Bu kart alışverişini insanlar, 'Ben sana bu kartı gönderiyorum, senden de bir kart bekliyorum' diyerek, gönderdikleri kartın içine posta ücreti olarak 1-2 dolar koyup yolluyorlardı. Ama şimdi dijital ortamdan gönderiyorlar.Benim adıma birçok farklı ülke ve şehirden gelen bin 500 QSL kartım var. Bunların maliyetleri yüksek olduğu için her birine cevap veremedik. Telsiz ile konuşurken belirttiğim TA6G çağrı işareti ise ülke, telsiz belgesi ve bulunduğun bölgeye göre belirlenmektedir. Bu çağrı işareti bizim TC kimliğimiz gibi düşünebiliriz. Bunu girdiğimizde herkesin nerede oturduğunu, hangi şehirde yaşadığını görebiliyoruz.Almanya'dan gelen telsiz arkadaşını evinde ağırladığını belirten Çetin, şu sözleri kullandı:Telsiz sayesinde yurt dışında iletişim kurduğumuz arkadaşlarımız zaman zaman ziyaretimize geliyor. Aynı şekilde telsizle tanıştığım bir arkadaşım, Almanya'dan Trabzon'a memleketine giderken arabaları Samsun'da arıza yapıyor. Sonrasında telsizle haberleştik.Sanayide arabalarının yapılması uzun sürünce otelde kalmak istediler. Ancak ben onları evimde güzel bir şekilde misafir ettim. Araçlarının işi bitince de yollarına devam ettiler. Telsiz sayesinde çok güzel çevre edindim. Gittiğimiz yerlerde hiç konuşmadığımız insanlarla bile güzel iletişimler kurabiliyorum.