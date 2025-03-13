MSB açıkladı: Ankara'ya Eurofighter teklifi

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek.Bakanlık kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:“NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır.Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır.Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris’te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir.Toplantıda; güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa Güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır.Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine “Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur.” dedi.Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir.Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelesinin kesintisiz süreceği vurgulandı.Terörle mücadele operasyonları kapsamında, son bir haftada 24 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildi.Son bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 5’inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığı belirtildi.Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1016 oldu.Son bir haftada engellenen 1514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48’e ulaştı.Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, barış ve istikrara katkılar ile ikili ilişkiler hakkında da bilgi verdi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam etmektedir.Kahire’de (04 Mart’ta) Gazze’nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail’in Gazze ile Batı Şeria’da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir.