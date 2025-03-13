Dünya basınında gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denklemin merkezinde Türkiye var!

Polonya Başbakanı Tusk dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için verdiği çabaların ve arabuluculuk rolündeki başarısının farkında olan Tusk, Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için öncü rol oynamasını istedi. Batı basınının da bu talebe geniş yer vermesi ve ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk Ankara'da bir araya geldi. Tusk, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin barış sürecinde mümkün olduğunca fazla ortak sorumluluk alması gerektiği yönünde açık bir öneriyle yaklaştım' ifadelerini kullandı.Batı basını, Tusk'ın talebine büyük ilgi gösterdi. Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için yardım istemesi dünya gündemine bomba gibi düştü.ABD merkezli Politico, 'Polonyalı Tusk, Türkiye'nin Ukrayna savaşını sona erdirmede öncü rol üstlenmesini istiyor' başlıklı haberinde Tusk'ın, Başkan Erdoğan'dan savaşın sonlandırılması için öncü rol oynamasını istemesine geniş yer verdi.Haberde, Türkiye'nin yürüttüğü denge siyasetinin de altı çizildi. Ayrıca Türk ordusunun NATO içinde en büyük ikinci orduya sahip olduğuna vurgu yapıldı.EuroNews da benzer başlıklı haberinde Tusk'ın sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'nin kilit rol oynaması gerektiğine vurgu yaptı.Uluslararası haber ajansı Reuters, 'Polonya Başbakanı Türkiye'yi Ukrayna barış sürecinde kilit rol oynamaya çağırdı' başlıklı haberinde görüşmenin detaylarına yer verdi.Yunanistan merkezli Kathimerini ise, Polonya Başbakanı'nın isteğini, 'Tusk, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgesel istikrar için sorumluluk almasını istedi' ifadeleriyle haberinde yer verdi.Polska Agencja Prasowa haberinde, Tusk'ın ziyaretinin güncel jeopolitik durum ile ilgili olduğunun altını çizdi. Tusk'ın Polonya Türkiye ilişkilerini övdüğünden bahsedildi.Haberde, Türkiye'nin denklemin merkezinde olduğuna vurgu yapıldı. Polska Agencja Prasowa haberinde, 'Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin bölgemizin tamamında barış süreci, istikrar ve güvenlik garantileri konusunda mümkün olduğunca fazla ortak sorumluluk alması yönündeki net öneriyle yaklaştım.' ifadelerini kullandı.