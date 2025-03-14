JASAT'tan operasyon: 308 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.Buna göre; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu; “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı.