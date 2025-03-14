JASAT'tan operasyon: 308 suç kaydı olan şahıs yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince , 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını duyurdu.
Suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
308 SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS YAKALANDI
Buna göre; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu; “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı.