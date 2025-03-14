Acı haberi duyuran Zafer Algöz Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi! Kahreden gerçek ortaya çıktı...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında mide kanserine yenik düştü. Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu.Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini Zafer Algöz açıkladı. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.Ancak Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını apar topar sildi.Zafer Algöz'ün paylaşımı kısa sürenin ardından neden sildiğinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı.Yurtseven'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi.51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun mide kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.Ünlü oyuncu, sosyal medyada son paylaşımını 24 gün önce yapmıştı. Yurtsever paylaşımının altına, "Güzel Dostluklar" notunu eklemişti.Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in son sözleri ortaya çıktı.2017 yılında bir programa konuk olan Yurtsever, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine espirili bir yanıt vermişti.Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, 'Son filmin derken? Ölüyor muyum?' cevabını vererek yüzlerde tebessüm bırakmıştı. Ünlü oyuncunun vefatının ardından gündem olan videodan sonra, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'içine doğmuş gibi' yorumlarını yapmadan geçemedi...Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı yayınlayarak, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." sözlerini yazmıştı.