Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Vakfı İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Yüreği dağlar kadar büyük tüm vakıf insanlarına teşekkür ediyorum. 13-20 Mart tarihleri arasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz.Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır.Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Gazzeli mazlumlara destek olduk, sahip çıktık. Nerede yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız.Barışın egemen olması için ne yapmak gerekiyorsa yapmaktan çekinmiyoruz. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını taşımayı ve yükseltmeyi sürdüreceğiz.