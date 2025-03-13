Ali Yerlikaya'dan başıboş sokak köpekleriyle ilgili açıklama

Türkiye'de başıboş sokak köpeği sorunu var...Kronik hala gelen bu sorunun çözülmesi için Meclis'ten yasa geçti ancak bazı belediyeler bu yasayı uygulamama noktasında ısrar ediyor.Belediyelerin başıboş sokak köpeklerini toplamaması nedeniyle birçok vatandaşımız yaralandı ve hayatını kaybedenler de oldu.Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin farklı illerinde çocukların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına yönelik haberlerin gelmesiyle, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konuştu ve yeni alınana tedbirlerden şöyle bahsetti:39 mülkiye baş müfettişini bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip, detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir, durum tespiti yapılmasıdır.Kurum ve kuruluşlar bu zamana kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. 2 ayda 1 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz.Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. Soruşturmayı tamamladılar.Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarını bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız.Yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz.Sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmalıyız. Bütün gayretimiz, yeni Rana'lar, Eslem'ler olmaması için.