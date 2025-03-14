Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları:Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce dinamik konuldu, fitne ateşi yakıldı. Büyük kayıplar verdik terörle. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Binlerce şehit verdik. Bu acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı önemsiyoruz.Son günlerde sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra yeni adımlar var. DEM Heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrası çalışmalar var. Terör örgütünün kendini feshedipsilahları bırakması yönünde yoğun çağrılar var. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız diyebiliriz. Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak.Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Geçen sene hazırlanan tasarı yasalaşmıştı. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Bu çağda sokakta yürünememesi, ekmek almaya giden bir çocuğun köpekler tarafından parçalanması kabul edilemez. Sokakları daha güvenli hale getirmenin yolu yasayı uygulamakla oluyor. Konya'da Rana bebeğimiz hayatını kaybetti. Bunlar acı olaylar. Soruşturma başlatıldı. Kimler görevini ihmal etmiş bunlar ortaya çıkarılacak. Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda sorumluluğu olan herkes yerine getirmeli.