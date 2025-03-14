Şekerli içecek alarmı! Riski beş kat artırıyor

Amerika’da yapılan bir araştırmada, şekerli ve asitli içecekler tüketmenin ağız kanserine yakalanma riskini beş kat artırdığı ortaya çıktı. 160 binden fazla kadının katıldığı çalışmada, günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların, ayda birden az tüketenlere kıyasla ağız kanserine yakalanma riskinin 4,87 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Amerika'da yapılan bir çalışma asitli ve şekerli içecek tüketiminin ağız kanserine yakalanma riskini artırdığını gün yüzüne çıkardı.160 binden fazla kadından alınan verileri inceleyen Amerikalı bilim insanları, ayda bir kere veya daha az şekerli ve asitli içecek tüketen kadınların, daha sık tüketenlere oranla kansere yakalanma riskinin daha düşük olduğunu bildirdi.Yapılan çalışmalarda, her gün yalnızca bir kutu şekerli içecek tüketmenin kansere yakalanma riskini beş kat artırabileceği öne sürülürken, şekerli içecekler sebebiyle kansere yakalanan kişi sayısı yüz bin kişide üç olarak kaydedildi.Sağlık çalışanları insanların şeker alımını günde 30 gramla sınırlamaları gerektiğini belirtirken şekerli içeceklerin sadece bir kutusunda 35 gram şeker bulunduğu bildirildi.