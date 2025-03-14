Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes bunları merak ediyor! Orman banyosu kahkaha yogası çığlık terapisi...

Ölümü sonrası geride birçok soru işareti bırakan ve sosyal medya hesabında ilgilendiği konularla gündemdeki yerini koruyan Gürel'in ölümünden sonra vatandaşlar Orman Banyosu, Çığlık Terapisi, Doğa terapisi Cadılık eğitimi gibi konulara çok merak salmaya başladı.

ORMAN BANYOSU

Sabah'ın haberine göre Orman banyosu 1982'de Japonya'da şehirli nüfusu ormanları cazip kılmak için ortaya atılmış bir kavram olarak biliniyor. Banyodan kasıt orman içerisinde insanın kendini doğaya ve yeşile bırakması. Orman banyosunun kan basıncı, stres, anksiyeteyi ve hormanları düzenlediği öne biliniyor. Japon araştırmacılar, orman banyosunun olumlu etkilerinden birinin de ağaçların kokusundan geldiğini düşünüyor. Birçok ağaç, kendi yaydıkları aromatik kimyasallarla bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Ülkemizde bir ailenin günlük orman banyosu maliyeti 10 bin liradan başlıyorKAHKAHA YOGASIHintli Tıp doktoru Dr. Madan Kataria tarafından 1995'te keşfedilmiş ve bugün 100 ülkede binlerce kahkaha kulübü bulunmaktadır. Kahkaha yogası istekle yapıldığında bedenin gerçek ve sahte kahkahayı ayırt edemediği gerçeğine dayanır. Kahkaha gerçek de sahte de olsa aynı fizyolojik ve psikolojik faydalardan yararlanılır.Kahkaha grup içinde bir egzersiz olarak başlatılır ve göz kontağı kurarak, çocukça oyunlarla kısa sürede gerçek ve bulaşıcı bir kahkahaya dönüşür. Duygu durumunu yükseltir. Endorfin salgılatarak gün boyu neşeli olmanızı sağlar. Stresi azaltır, özgüveni arttırır, bedenin ve beynin oksijen alımını yükseltir. Turlar halinde yapılan yoganın maliyeti günlük en az 5 bin lira olarak biliniyor.ÇIĞLIK TERAPİSİÇığlık Terapisi (Primal Scream Therapy), kişilerin bilinçaltındaki bastırılmış duyguları serbest bırakmalarına ve bunları ifade edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir psikoterapi yöntemi. 1970'lerin başında Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından geliştirilen terapi, zamanla popülerlik kazandı. Tartışmaları da beraberinde getiren yöntem için bazı terapistler, bunun faydalı olabileceğini kabul ederken, bazıları ise bunun geçici bir çözüm olduğunu ileri sürdü.HEPSİNİN AMACI TİCARETKonuyla ilgili yapılan araştırmalarda bu gibi etkinliklerin tamamen ticari kaygı ile yaptırıldığı belirlenirken maliyetlerininse yüksek olduğu gözlemleniyor.