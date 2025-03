Facebook ve Instagram'da yeni dönem: Topluluk notları geliyor

Meta, Facebook ve Instagram'da bilgi doğrulama sistemini kökten değiştiriyor. Şirket, üçüncü taraf gerçek kontrol programını kapatarak, kullanıcıların içeriklere not ekleyebileceği Topluluk Notları sistemine geçiyor.Bu değişiklik, sosyal medya platformlarında bilgi doğrulama konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.Topluluk Notları, kullanıcıların gönderilere ek bağlam ekleyebildiği bir sistem olarak tasarlandı. Bu sistem, Elon Musk'ın X platformunda kullanılan benzer bir yapıya sahip.Kullanıcılar, yanlış veya eksik bilgi içeren gönderilere not ekleyerek, doğru bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşabilecekler. Notlar, 500 karakterle sınırlı olacak ve iddiayı destekleyen bir bağlantı içermesi gerekecek.Topluluk Notları'na katılmak isteyen kullanıcıların 18 yaşından büyük olması, en az 6 aydır aktif bir hesaba sahip olması ve iyi durumda olması gerekiyor.Ayrıca, güvenlik için doğrulanmış bir telefon numarası veya iki faktörlü kimlik doğrulamasının ayarlanmış olması gerekiyor. Meta, sistemi test etmek için bekleme listesinden kademeli olarak kullanıcıları dahil edecek.Notlar, farklı görüşlere sahip kişiler notların yararlı olduğunu kabul etmediği sürece yayınlanmayacak.Bu, sadece çoğunluk oyu almakla ilgili değil, her taraftan katkıda bulunanların notun değer kattığını düşünmesi gerekiyor. Meta, notların yazarını gizli tutarak, odak noktasının bağlamın değeri olmasını hedefliyor.Meta, Topluluk Notları'nın üçüncü taraf gerçek kontrol programından daha az taraflı ve daha etkili olacağını savunuyor.Ancak, bazı uzmanlar bu sistemin yanlış bilginin yayılmasını engelleyemeyeceği konusunda endişeli.Özellikle, kullanıcıların paylaşımları yapmadan önce notları okuyup okumayacağı ve notların içeriğin yayılmasını engelleyip engellemeyeceği tartışma konusu.