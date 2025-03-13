Ekrem İmamoğlu'ndan özel jetli kampanya: Lüks harcama İstanbullunun cebinden mi karşılanıyor?

SABAH'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olabilmek için başlattığı yurt gezileri kapsamında Atatürk Havalimanı'ndaki özel bir kiralama şirketinden kiralanan 'Glufstream IV' model jet tipi özel uçak ile 8-9 Mart tarihleri arasında 'İstanbul-İzmir, İzmir-Kayseri, Kayseri-Adana, Adana-Antalya ve Antalya-İstanbul' uçuşları düzenlendi.Düzenlenen bu uçuşlar için TCSTN kuyruk numaralı uçağın kiralandığı şirkete 70 bin dolar ödendiği; yakıt ve masraflar da dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık 100 bin doları bulduğu kaydedildi.Yapılan incelemelerde, İmamoğlu'nu bu iller arasında taşıyan uçağın bir kiralama şirketine ait TCSTN kuyruk numaralı özel bir jet olduğu tespit edildi. İmamoğlu'nun özel jet ile 2 gün içinde düzenlediği uçuşların güzergâhı oluşturulup uçağın kiralandığı şirketten fiyat teklifi istendi. Söz konusu ücretin kiralama şirketi tarafından peşin olarak tahsil edildiğini belirtildi.İmamoğlu'nun yüksek bütçeli kampanyasının masraflarını İBB kasasından ödenip ödenmediği ise merak konusu oldu. Kampanyanın masrafları hakkında birçok yorum yapıldı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Aslı Baykal paylaşımında, 'İBB Başkanı tek kişilik ön seçim için il il dolaşıyor. Yer kiralanıyor, reklamlar veriliyor, ildeki bütün CHP yöneticileri toplanıyor. Karşılamalar yapılıyor. Bu gezilerin finansörü kim? İstanbullular mı finanse ediyor eksik olmasınlar, CHP mi? Bu zaman ve para harcaması hangi talimatla ve ne sıfatla yapılıyor? Milletvekilliği ön seçimi olursa da aynı şekilde parasal olarak desteklenecek mi adaylar, İstanbullular veya CHP tarafından. Sonucu belli bir seçim için paralar saçılıyor. Para problemi olmayabilir CHP yönetiminin, bir kişinin ayağının altına serilebilir bütün parti imkânları, gereksiz bir şekilde para saçılabilir; Sıkıntı içinde yaşayan insanlar da merak edebilir 'Bunlar şimdiden ne yapıyor, kimin parasını nereye harcıyor? Tek kişilik ön seçim yapmak ve oraya bütün imkânları dökmenin vatandaş ile en ufak alakası var mı yoksa kendilerine makam ve güç edinme uğraşısı mı diye.' dedi.İmamoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Kastamonu gezisine özel uçakla gittiği ortaya çıktı. Bonair Havacılık'a ait olan jetin saatlik kirasının 12 bin dolar olduğu öğrenildi.Ekrem İmamoğlu yaklaşık 5 saat süren Kastamonu gezisinin ardından kendisini taşıyan özel jet ile Atatürk Havalimanı'na indi.