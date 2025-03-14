Kanlı Ay Tutulması 2025: Ay Tutulması Ne Zaman? Türkiye’den İzlenebilecek mi? Tutulma Zamanı ve Saati? Kanlı Ay Tutulması Nedir?

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

TUTULMA ZAMANI VE SAATLERİ

EN ÇOK NEREDEN GÖRÜLEBİLECEK?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

2025'teki Kanlı Ay Tutulması, dünya çapında büyük bir heyecan yaratacak. Türkiye'den izlenemeyecek bu eşsiz doğa olayı, bazı bölgelerde dikkatle izlenebilecek.2025 yılının Mart ayında, gökyüzünde unutulmaz bir doğa olayı yaşanacak: Kanlı Ay Tutulması. Ancak, bu tutulum Türkiye'den izlenemeyecek. Kuzey ve Güney Amerika başta olmak üzere, tutulmanın tam evresi sadece bazı bölgelere yakın noktalardan gözlemlenebilecek. Peki, Türkiye'de bu olağanüstü fenomen nasıl izlenebilir? 2025 Kanlı Ay Tutulmasının zamanı ve gözlemlenebileceği yerler hakkında merak edilen detaylar haberimizde...Kanlı Ay Tutulması, dünya genelinde birçok bölgede gözlemlenebilecek olsa da Türkiye, bu doğa olayını tam olarak izleyemeyecek. Ancak, Türkiye'nin batı bölgelerinden sabah erken saatlerde tutulmanın bazı evreleri görülebilir. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerden, Güneş doğmadan önce tutulmanın başlangıç evresi ve en yoğun kısmı kısa süreliğine gözlemlenebilir. Bu nedenle, tutulma, Türkiye'nin bazı kesimlerinde kısmi bir şekilde izlenebilirken, tam evreyi görme şansı bulunmamaktadır.2025 Kanlı Ay Tutulması, 14 Mart'ta gerçekleşecek. Türkiye saatiyle sabah saat 09:20’de başlayacak olan tutulma, 09:40 civarında en yüksek noktasına ulaşacak. Tutulma yaklaşık 40 dakika sürecek. Bu süreçte, tutulmanın zirveye ulaşan kırmızımsı görüntüsü, gökyüzünde oldukça dikkat çekici olacak. Ancak, Türkiye’den tutulmanın bu en etkileyici evresini gözlemlemek mümkün olmayacak, çünkü bu saatlerde Ay ufuk çizgisinin çok yakınında olacak.Kanlı Ay Tutulması, en iyi Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Özellikle Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde, tutulma oldukça net bir şekilde gözlemlenebilir. Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde ise tutulma kısmi olarak görülebilir, ancak Türkiye’de olduğu gibi tam gözlem mümkün olmayacaktır.Ay tutulması, Ay'ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle meydana gelir. Bu sırada, Dünya atmosferinden geçen güneş ışığının mavi dalga boyları dağılır ve geriye kalan kırmızı ışık Ay'a ulaşır. Bu ışığın Ay’a vurmasıyla birlikte, Ay kırmızımsı bir renge bürünür. İşte bu fenomen "Kanlı Ay" olarak adlandırılır. 2025'teki Kanlı Ay Tutulması, Mart ayında gerçekleşecek ve yaklaşık 1,5 saat sürecek.