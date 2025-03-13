Görenler şaştı kaldı! Evden tam 6 kamyon...

Olay, dün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine adrese giden Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, Melahat Ercan isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.Odaların tavana kadar çöp ile dolu olduğunu ve yaşanmayacak halde olduğu gören ekipler, temizlik işleri müdürlüğünden çalışma yapılması için yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin gün boyunca yaptıkları temizlik çalışma sonrası ise, yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıkartıldı. Öte yandan bir süre önce Kastamonu'da yaşayan Melahat Ercan'ın eşini kaybettiği ardından çocukları tarafından İstanbul'a getirilerek kendilerine ait binaya yerleştirildiği öğrenildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ercan'ın bakımı konusunda çocuklara izin vermediği öne sürüldü.Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sultangazi Belediyesi'nde görevli zabıta memuru, 'Ekibimize ulaşan şikayet neticesinde bu eve geldik. Geldiğinizde şu an bulunduğum ortam bile doluydu, kapıyı bile açmakta zorlandık. Temizledik biraz ve çalışmamız devam ediyor. Burası aile apartmanı, çoluğu çocuğu var sahip çıkmaya çalışıyorlar ama akıl gidince Allah kimseye vermesin.Şu an temizledik 2 kamyon çıktı. 3. kamyon doluyor, herhalde bir o kadar daha dolduracağız gibi görünüyor. Durum bundan ibaret, temizlik çalışması yapıyoruz. Sultangazi Belediyesi zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri olarak buradayız' dedi. Yaşlı kadının kendisini muayene etmek için gelen sağlık ekiplerini ise kabul etmeyerek geri gönderdiği öğrenildi.