Ramazan'da uyku düzenine dikkat

Ramazan'da uyku düzenini korumak zor olabiliyor çünkü sahur ve iftar saatleri günlük rutini değiştiriyor.Ama enerji seviyeni yüksek tutmak ve gün içinde verimli olmak için uyku düzenine dikkat etmek çok önemli.İşte bazı öneriler:Gece toplamda en az 4-5 saat kesintisiz uyku almayı hedefle.Eğer gece uykusu kısa oluyorsa, gündüz 30-45 dakikalık bir şekerleme yapabilirsin.Sahurdan sonra hemen uyuyarak fazladan 1-2 saat uyku almak gün içinde daha dinç olmana yardımcı olabilir.Uyumadan önce ağır yemeklerden kaçınırsan mide rahatsızlıkları yaşamazsın.Oda sıcaklığını ayarla (çok sıcak veya çok soğuk olmasın).Telefon, tablet gibi mavi ışık yayan cihazları yatmadan en az 30 dakika önce bırak.Derin uykuya geçişi kolaylaştırmak için hafif bir meditasyon veya dua edebilirsin.İftardan sonra çok fazla çay, kahve veya tatlı tüketmek uykusuzluğa neden olabilir.Bitki çayları (papatya, melisa gibi) uyumayı kolaylaştırabilir.Uyanır uyanmaz perdeyi açıp gün ışığı almak biyolojik saatini dengeler.Hafif bir esneme veya kısa bir yürüyüş, uykunun ağırlığını atmana yardımcı olur.Bu oruç işini ne kadar abartıyorsunuz bir oruç tutacaksınız omu yenir bumu yenir omu bozar bumu bozar sanki devlet kurtacaksınız bir öğün yemek yeöeceksin hepsi bu kadar