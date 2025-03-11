NATO’dan dikkat çeken Türkiye çağrısı: “Başkan Erdoğan ile diyaloğu artırın!”

NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'nın güvenliğinden çekilmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'ye ilişkilerini derinleştirme çağrısı yaptı.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, özel bir görüşmede yıllardır gergin olan ilişkilerin ardından AB liderlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğu artırmaya çağırdı.Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kişiye göre, Rutte, şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.Bu adım, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.Financial Times'a göre, Trump'ın Avrupalı NATO müttefiklerine yönelik ABD güvenlik garantilerini geri çekme tehditleri, Rusya ile ilişkilerini iyileştirmesi ve Ukrayna'ya desteğini kesmesi AB ürküttü. Savunma harcamalarını artırma telaşının yanı sıra bazı AB liderleri, Norveç ve İngiltere gibi AB dışı ülkelerle 'gönüllüler koalisyonu' içinde iş birliğini savundu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ayın başlarında Londra'da Avrupa'nın önde gelen askeri güçlerinin bir araya geldiği toplantıya katılarak Ukrayna'ya destek ve daha geniş kapsamlı savunma konularını görüştü.NATO genel sekreteri ocak ayında Avrupa parlamentosuna 'AB dışındaki müttefiklerin AB savunma sanayi çabalarına dahil edilmesinin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum' ifadelerini kullandı.Üst düzey bir AB yetkilisi Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada, 'Bazı şeyler değişiyor. Belli bir noktada, geçmişteki sorunlara bakmaksızın, takımınızda kimi istediğinize karar vermelisiniz.' sözlerini kullandı.Yetkililere göre, Ankara ile daha fazla iş birliği sağlama çabası, aynı zamanda Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi de hedefliyor.Financial Times'a göre, Türkiye bir AB aday ülkesi olsa ada bu süreç uzun süredir duraksamış durumda. AB, Yunanistan ile artan gerilim de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle güvenlik ve savunma alanındaki diyalog kanallarını askıya almıştı. Ancak birçok diplomatın Financial Times'a verdiği bilgilere göre, Trump'ın göreve gelmesi bakış açılarını değiştirdi.