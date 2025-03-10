Instagram yeni özelliği duyurdu! İçerikleri daha eğlenceli ve kişisel hale getirmek için...

Instagram, kullanıcılarının içerik tüketimini daha eğlenceli ve kişisel hale getirmek için Blend adında yeni bir özellik sundu. Arkadaşlar arasında özel bir Reels akışı oluşturmayı mümkün kılan bu özellik, platformun algoritmasını iki kişinin zevklerine göre uyarlıyor.Instagram Blend'i kullanmak oldukça kolay ve birkaç adımda tamamlanıyor.İlk olarak, Instagram uygulamanızın güncel olduğundan emin olun, çünkü bu özellik yalnızca en son sürümde aktif.Ardından ana ekrandan Reels sekmesine geçin ve burada “Blend” seçeneğini bulunBir arkadaşınıza davet göndererek ortak içerik akışınızı başlatabilirsiniz.Davet kabul edildiğinde, ikinize özel Reels önerileri otomatik olarak oluşturuluyor.Yeni özellik ile Blend yaptığınız kişilerin keşfetine düşen videoları görebileceksiniz.Ortak akıştan çıkmak için Blend ayarlarına gidip “Blend'den Ayrıl” butonuna tıklamanız yeterli. Özellik, henüz beta aşamasında bu nedenle kullanımı bazı kullanıcılarla sınırlı.Instagram Blend, iki kullanıcının Reels önerilerini birleştirerek özel bir içerik akışı sunan yenilikçi bir özellik olarak tanımlandı. Bu sayede Blend yaptığınız kişilerin keşfetine düşen videoları görebileceksiniz.Bu sistem, algoritmayı sizin ve davet ettiğiniz arkadaşınızın paylaştığı Reels'ler ile ilgi alanlarına göre şekillendiriyor ve sadece ikinize özel bir keşfet oluşturuyor.